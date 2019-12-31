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وظائف نسائية شاغرة بفروع مراكز عبور
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المراكز التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والأحساء.
وبينت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائيات تمريض/ علاج طبيعي/ علاج وظيفي/ تخاطب/ علم نفس/ تربية خاصة (الرياض).
– حاضنة (الأحساء).
وأوضحت المجموعة، أن على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن من خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف على الرابط التالي: (هنا).
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