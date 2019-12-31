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2019-12-31 وظائف إدارية في شركة المراعي العمل في العاصمة الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة المراعي عن وجود عدد 2 وظائف إدارية بمسمى وظيفي مسؤول الخزينة / مشرف أول الشؤون التنظيمية ، من أجل العمل في العاصمة الرياض. الوظائف الشاغرة :- 1- مسؤول الخزينة Advertisements شروط التقديم :- – درجة البكالوريوس في المالية / المحاسبة. – حديث التخرج لا يشترط الخبرة. – مهارات الثقة بالنفس. – القدرة على العمل تحت الضغط للتعامل مع حجم كبير من الأنشطة. رابط التقديم : اضغط هنا 2- مشرف أول الشؤون التنظيمية شروط التقديم :- – درجة البكالوريوس في علوم الأغذية أو الصيدلة أو التغذية. – خبرة 3-5 سنوات في مجال ذي صلة. – مهارات تعدد المهام. – معرفة قوية في اللوائح الغذاء والأدوية. – مهارات إدارة الوقت. – مهارات التواصل مع الآخرين. – العمل تحت الضغط مع ضيق المواعيد النهائية. رابط التقديم : اضغط هنا تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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