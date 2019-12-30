39 وظيفة شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة

2019-12-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج، ومدينة الأمير سلطان الطبية”.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي تمريض- ما بعد الولادة (عدد 20 وظيفة).

. فني تعقيم (عدد 3 وظائف).

. أخصائي أشعة فوق صوتية.

. ممرض ثاني- جناح الأمراض المزمنة (عدد 5 وظائف للنساء).

. مساعد طبيب أسنان (عدد وظيفتين).

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. أخصائي بصريات.

. أخصائي سمعيات.

. أخصائي خدمات طبية طارئة (عدد 4 وظائف).

. أخصائي أشعة.

. أخصائي علاج طبيعي.

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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