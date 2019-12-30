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وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بدوام جزئي لدى مركز الابتكار بالهيئة الملكية لمحافظة العلا.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مستشار الحدث والجودة- الإدارة.
. مدير تنسيق الضيوف.
. مدير وسائل الإعلام.
. مدير مشروع (للسعوديين).
وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يناير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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