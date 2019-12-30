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وظائف شاغرة للجنسين بشركة ياسرف
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. محلل أول التخطيط والبرامج.
. مشرف مناوب أول- مجمع المرافق وحركة النفط.
. مدير منطقة- مجمع المرافق.
. مدير منطقة- مجمع الديزل.
. مشرف مناوب- العمليات.
. ممثل التدريب والتطوير.
. مدير عيادة (للسعوديات).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 30 يناير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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