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2019-12-30 18 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض. وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – استشاري تخدير. – استشاري أمراض معدية. Advertisements – محلل مستودع البيانات. – مساعد رعاية (عدد 13 وظيفة). – مساعد سباك. – فني ما بعد الطباعة. وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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