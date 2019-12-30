الارشيف / وظائف

جامعة الإمام تعلن عن مسابقة وظائف المستخدمين

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم جامعة الإمام تعلن عن مسابقة وظائف المستخدمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-30

جامعة الإمام تعلن عن مسابقة وظائف المستخدمين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن المسابقة الوظيفية لوظائف المستخدمين خلال الفترة من 5-7/5/1441هـ.
وقالت الجامعة إن التقديم على الوظائف متاح عن طريق الرابط التالي: (هنا).

ولفتت إلى أن الوظائف المطروحة للمسابقة على النحو التالي:
مسمى الوظيفة : مراسل المرتبة 31
الشروط

(سعودي الجنسية ، القدرة على القيام بعمل الوظيفة، مكملًا للسن المحددة ” عشرون عامًا “، لائقًا صحيًا للخدمة  ،حسن السيرة والسلوك ،غير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ،غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية)

مسمى الوظيفة : حارس المرتبة 31
الشروط
 (سعودي الجنسية ، القدرة على القيام بعمل الوظيفة، مكملًا للسن المحددة ” عشرون عامًا “، لائقًا صحيًا للخدمة ، حسن السيرة والسلوك ،غير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ،غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية)

مسمى الوظيفة : مراسل المرتبة 32
الشروط:

Advertisements

(سعودي الجنسية، القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع خبرة في طبيعة الوظيفة لا تقل مدتها عن سنتين، مكملًا للسن المحددة ” عشرون عامًا “، لائقًا صحيًا للخدمة، حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية).

مسمى الوظيفة : سائق المرتبة 32
الشروط:

(سعودي الجنسية، القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع خبرة في طبيعة الوظيفة لا تقل مدتها عن سنتين، مكملًا للسن المحددة ” سبعة عشر عامًا “، لائقًا صحيًا للخدمة، حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية).

مسمى الوظيفة : حارس المرتبة 32
الشروط : 

(سعودي الجنسية، القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع خبرة في طبيعة الوظيفة لا تقل مدتها عن سنتين، مكملًا للسن المحددة ” عشرون عامًا “، لائقًا صحيًا للخدمة، حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية).

 

تابعنا على 31a5cae305.jpg تواصل معنا علىe6debf4d43.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الإمام تعلن عن مسابقة وظائف المستخدمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا