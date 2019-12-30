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شكرا لقرائتكم جامعة الإمام تعلن عن مسابقة وظائف المستخدمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جامعة الإمام تعلن عن مسابقة وظائف المستخدمين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن المسابقة الوظيفية لوظائف المستخدمين خلال الفترة من 5-7/5/1441هـ.
وقالت الجامعة إن التقديم على الوظائف متاح عن طريق الرابط التالي: (هنا).
ولفتت إلى أن الوظائف المطروحة للمسابقة على النحو التالي:
مسمى الوظيفة : مراسل المرتبة 31
الشروط
(سعودي الجنسية ، القدرة على القيام بعمل الوظيفة، مكملًا للسن المحددة ” عشرون عامًا “، لائقًا صحيًا للخدمة ،حسن السيرة والسلوك ،غير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ،غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية)
مسمى الوظيفة : حارس المرتبة 31
الشروط
(سعودي الجنسية ، القدرة على القيام بعمل الوظيفة، مكملًا للسن المحددة ” عشرون عامًا “، لائقًا صحيًا للخدمة ، حسن السيرة والسلوك ،غير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ،غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية)
مسمى الوظيفة : مراسل المرتبة 32
الشروط:
(سعودي الجنسية، القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع خبرة في طبيعة الوظيفة لا تقل مدتها عن سنتين، مكملًا للسن المحددة ” عشرون عامًا “، لائقًا صحيًا للخدمة، حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية).
مسمى الوظيفة : سائق المرتبة 32
الشروط:
(سعودي الجنسية، القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع خبرة في طبيعة الوظيفة لا تقل مدتها عن سنتين، مكملًا للسن المحددة ” سبعة عشر عامًا “، لائقًا صحيًا للخدمة، حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية).
مسمى الوظيفة : حارس المرتبة 32
الشروط :
(سعودي الجنسية، القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع خبرة في طبيعة الوظيفة لا تقل مدتها عن سنتين، مكملًا للسن المحددة ” عشرون عامًا “، لائقًا صحيًا للخدمة، حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية).
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