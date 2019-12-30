جامعة الإمام تعلن عن مسابقة وظائف المستخدمين

2019-12-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن المسابقة الوظيفية لوظائف المستخدمين خلال الفترة من 5-7/5/1441هـ.

وقالت الجامعة إن التقديم على الوظائف متاح عن طريق الرابط التالي: (هنا).

ولفتت إلى أن الوظائف المطروحة للمسابقة على النحو التالي:

مسمى الوظيفة : مراسل المرتبة 31

الشروط

(سعودي الجنسية ، القدرة على القيام بعمل الوظيفة، مكملًا للسن المحددة ” عشرون عامًا “، لائقًا صحيًا للخدمة ،حسن السيرة والسلوك ،غير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ،غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية)

مسمى الوظيفة : حارس المرتبة 31

الشروط

(سعودي الجنسية ، القدرة على القيام بعمل الوظيفة، مكملًا للسن المحددة ” عشرون عامًا “، لائقًا صحيًا للخدمة ، حسن السيرة والسلوك ،غير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ،غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية)



مسمى الوظيفة : مراسل المرتبة 32

الشروط:

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(سعودي الجنسية، القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع خبرة في طبيعة الوظيفة لا تقل مدتها عن سنتين، مكملًا للسن المحددة ” عشرون عامًا “، لائقًا صحيًا للخدمة، حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية).

مسمى الوظيفة : سائق المرتبة 32

الشروط:

(سعودي الجنسية، القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع خبرة في طبيعة الوظيفة لا تقل مدتها عن سنتين، مكملًا للسن المحددة ” سبعة عشر عامًا “، لائقًا صحيًا للخدمة، حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية).

مسمى الوظيفة : حارس المرتبة 32

الشروط :

(سعودي الجنسية، القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع خبرة في طبيعة الوظيفة لا تقل مدتها عن سنتين، مكملًا للسن المحددة ” عشرون عامًا “، لائقًا صحيًا للخدمة، حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية).

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