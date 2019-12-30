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2019-12-30 وظائف صحية للنساء في وادي الدواسر متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة مراكز تنمية الإنسان (عبور) للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن وجود وظائف صحية شاغرة للنساء بمسمى وظيفي (ممرضات)، من أجل العمل في المركز في وادي الدواسر. الوظائف الشاغرة :- – ممرضات Advertisements شروط التقديم :- أن تكون حاصلة على شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

وجود خبرات سابقة.

تاريخ التقديم :- متاح الآن رابط التقديم :- (اضغط هنا). تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر

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