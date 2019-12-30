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2019-12-30 وظائف إدارية للرجال والنساء لدى المياه الوطنية عبر طاقات للعمل في العاصمة الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة المياه الوطنية عن وجود عدد (2) وظائف إدارية للرجال والنساء بمسمى وظيفي أخصائي علاقات عامة عبر الموقع الإلكتروني بوابة طاقات للعمل في العاصمة الرياض وذلك وفق التفاصيل التالية : الوظائف الشاغرة :- – أخصائي علاقات عامة Advertisements شروط التقديم :- – شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة عامة.

– لا يشترط الخبرة. تاريخ التقديم :- متاح الآن رابط التقديم : (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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