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2019-12-30 15 وظيفة شاغرة لدى بلدية معشوقة متابعات الخليج 365 - الباحة أعلنت بلدية معشوقة التابعة لأمانة منطقة الباحة، عن توفر 15 وظيفة شاغرة على لائحة بند الأجور فئة (أ). والوظائف المتاحة بمسمى: مراقب أسواق، وملاحظة خدمات، وعامل، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. Advertisements الوظائف:

1- مُراقب أسواق (العدد 6 وظائف).

2- مُلاحظة خدمات (العدد 6 وظائف).

3- عامل (العدد 3 وظائف). وأوضحت بلدية معشوقة أن التقديم على الوظائف ينتهي يوم الخميس 2020/01/02م، ويمكن التقديم من ( هنـا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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