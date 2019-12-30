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15 وظيفة شاغرة لدى بلدية معشوقة

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2019-12-30

15 وظيفة شاغرة لدى بلدية معشوقة

متابعات الخليج 365 - الباحة

أعلنت بلدية معشوقة التابعة لأمانة منطقة الباحة، عن توفر 15 وظيفة شاغرة على لائحة بند الأجور فئة (أ).

والوظائف المتاحة بمسمى: مراقب أسواق، وملاحظة خدمات، وعامل، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

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الوظائف:
1- مُراقب أسواق (العدد 6 وظائف).
2- مُلاحظة خدمات (العدد 6 وظائف).
3- عامل (العدد 3 وظائف).

وأوضحت بلدية معشوقة أن التقديم على الوظائف ينتهي يوم الخميس 2020/01/02م، ويمكن التقديم من ( هنـا ).

 

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