وظائف شاغرة للجنسين بمطاعم واجاماما

2019-12-29

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة مطاعم واجاماما “wagamama”، المتخصصة في تقديم المأكولات الآسيوية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مطاعم الشركة بالمملكة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– كاشيرة مطعم.

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– مضيفة.

– مقدم/ مقدمة طعام.

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 فبراير 2020م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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