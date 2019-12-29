16 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فهد التخصصي

2019-12-29

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى التجمع الصحي الأول.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق التمريض.

– أخصائي أشعة الثدي.

– سكرتير (عدد وظيفتين).

– أخصائي تمريض (عدد وظيفتين).

– أخصائي اجتماعي.

– مثقف صحي.

Advertisements

– ممرض.

– عامل نظافة.

– حارس الأمن ثالث.

– حارس الأمن ثان.

– سائق.

– مثقف اجتماعي.

– فيزيائي طبي.

– فني تقنية المعلومات.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 29 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







