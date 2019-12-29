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وظائف نسائية شاغرة لدى مراكز عبور

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2019-12-29

وظائف نسائية شاغرة لدى مراكز عبور

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للنساء من السعوديين وغير السعوديين، على مسمى “ممرضات”؛ وذلك للعمل بمركز رمز الحنان التابع للمجموعة في محافظة وادي الدواسر.

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وبينت المجموعة، أن الوظائف المتاحة لحملة شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص التمريض، ويفضل وجود خبرات سابقة.

وأوضحت المجموعة، أن على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن من خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف على الرابط التالي:

(هنا).

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