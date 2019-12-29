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وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمصفاة ساسرف

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2019-12-29

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمصفاة ساسرف

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مستشار رعاية الموظفين: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

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– مهندس عمليات أول: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو ما يعادلها.

– مهندس تخطيط: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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