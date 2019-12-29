وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى دله

2019-12-29

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة مستشفى دله، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مستشفى دله في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني تخدير: شهادة الدبلوم في تخصص التخدير، أو ما يعادلها.

Advertisements

– أخصائي معالج الجهاز التنفسي: درجة البكالوريوس في تخصص العلاج التنفسي.

– أخصائي التعقيم المركزي: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص التعقيم.

– منسق التأمين الطبي: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







