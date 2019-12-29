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وظائف إدارية وفنية شاغرة بشركة ساتورب
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.
وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– محلل أنظمة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.
– مشرف مشتريات المواد والخدمات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة أعمال، أو الهندسة، أو إدارة سلسلة التوريد).
– موظف مكافحة الحرائق: شهادة الدبلوم، أو الثانوية العامة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا).
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