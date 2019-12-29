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وظائف شاغرة لدى موبايلي بالرياض وجدة
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي عمليات تبديل الدوائر (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الاتصالات)، أو ما يعادلها.
– أخصائي تحسين الوصول (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الاتصالات)، أو ما يعادلها.
– مشرف إدارة مرافق البيع بالجملة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإلكترونيات، والاتصالات).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يناير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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