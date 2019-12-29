وزارة العدل تعلن عن وظائف إدارية على المرتبة السابعة

2019-12-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة العدل عن وجود وظائف تقنية بمسمى وظيفي مطوّر برامج عبر موقعه الإلكتروني بوابة التوظيف للعمل بالعاصمة الرياض وذلك وفق التفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة :-

– مطوّر برامج

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شروط التقديم :-

– حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات المحددة

– توفير قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– رفع صورة من وثيقة التخرج البكالوريوس بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة ، وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة وبحجم لا يتجاوز 1 ميقا للصورة امتداد (jpg/png).

– يتحمل مسؤولية صحة البيانات التي يتم تسجيلها وفي حال ورود أي بيانات غير صحيحة سيتم استبعاد الطلب

– أن يكون المتقدم سبق له حضور (اختبار القدرة المعرفية) المحدد للجامعيين.

تاريخ التقديم :-

من اليوم الأحد بتاريخ 1441/05/03هـ الساعة 9:00 صباحاً حتى يوم الخميس بتاريخ 1441/05/07هـ الساعة 12:00 مساءً

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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