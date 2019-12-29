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شكرا لقرائتكم وزارة العدل تعلن عن وظائف إدارية على المرتبة السابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزارة العدل تعلن عن وظائف إدارية على المرتبة السابعة
يشترط الحصول على درجة البكالوريوس
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة العدل عن وجود وظائف تقنية بمسمى وظيفي مطوّر برامج عبر موقعه الإلكتروني بوابة التوظيف للعمل بالعاصمة الرياض وذلك وفق التفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة :-
– مطوّر برامج
شروط التقديم :-
– حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات المحددة
– توفير قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
– رفع صورة من وثيقة التخرج البكالوريوس بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة ، وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة وبحجم لا يتجاوز 1 ميقا للصورة امتداد (jpg/png).
– يتحمل مسؤولية صحة البيانات التي يتم تسجيلها وفي حال ورود أي بيانات غير صحيحة سيتم استبعاد الطلب
– أن يكون المتقدم سبق له حضور (اختبار القدرة المعرفية) المحدد للجامعيين.
تاريخ التقديم :-
من اليوم الأحد بتاريخ 1441/05/03هـ الساعة 9:00 صباحاً حتى يوم الخميس بتاريخ 1441/05/07هـ الساعة 12:00 مساءً
رابط التقديم : (اضغط هنا).
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