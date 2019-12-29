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2019-12-29 وظائف هندسية عبر طاقات براتب 9 آلاف ريال متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة الفطيم الهندسية لتقنية المحدودة عن وجود وظائف هندسية شاغرة براتب مجزٍ والتقديم عبر البوابة الوطنية للعمل “طاقات”. الوظائف الشاغرة :- – مهندس بحث وتطوير شروط التقديم :- – أن يكون المتقدمون من حملة شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية. Advertisements مميزات الوظيفة :- – راتب 9000 ريال شهرياً. تاريخ التقديم :- متاح الآن رابط التقديم : (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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