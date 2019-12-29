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2019-12-29 وظائف إدارية في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسر عبر الموقع الإلكتروني لينكد إن متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر” عن توفر وظائف شاغرة بمسمى وظيفي “أخصائي إدارة المخاطر وأمن المعلومات“، عبر الموقع الإلكتروني لينكد إن للعمل بالعاصمة الرياض. الوظائف الشاغرة :- – أخصائي إدارة المخاطر وأمن المعلومات Advertisements شروط التقديم :- – درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الصلة.

– خبرة 4 سنوات في إدارة المخاطر وأمن المعلومات.

– معرفة جيدة بخطط استمرارية الأعمال والاستعادة بعد الكوارث.

– معرفة جيدة في مفاهيم PKI.

– حاصل على شهادات مهنية متخصصة مثل CISSP و CISA و CISM و ISO 22301 و ISO 27001. تاريخ التقديم :- متاح الآن رابط التقديم : (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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