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2019-12-29 وظائف إدارية للرجال والنساء والتقديم عبر طاقات بمسمى وظيفي أخصائي موارد بشرية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة ميار العقارية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمسمى وظيفي أخصائي موارد بشرية، والتقديم عبر البوابة الوطنية للعمل “طاقات”. الوظائف الشاغرة :- – أخصائي موارد بشرية ويشترط أن يكون المرشحون للوظائف والمرشحات من حملة شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية اختصاص إدارة أعمال أو ما يعادلها. Advertisements مميزات الوظيفة :- مكافأة 3000 ريال شهرياً مقدمة من صندوق هدف. دوام جزئي. فترة العمل: صباحية.

تاريخ التقديم :- متاح الآن رابط التقديم : (اضغط هنا). تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر

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