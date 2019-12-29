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2019-12-29 وظائف لدى شركة مازولا لحملة الدبلومات في عدد من مناطق السعودية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة مازولا من خلال موقعها الإلكتروني، عن وجود وظائف شاغرة لحملة الدبلوم بمسمى وظيفي فني مختبر الجودة من أجل العمل في عدد من مناطق السعودية. الوظائف الشاغرة :- – فني مختبر الجودة Advertisements شروط التقديم :- أن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم في تخصصات: (تكنولوجيا الغذاء، الكيمياء، علم الأحياء الدقيقة).

أن يمتلك الخبرة في المجال.

تاريخ التقديم :- متاح الآن رابط التقديم (اضغط هنا). تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر







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