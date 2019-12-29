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وظائف موسمية في وكالة شؤون المسجد النبوي
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عن تاريخ بدء تقديم طلبات التوظيف الموسمي، للعمل بموسمي رمضان والحج للعام الهجري الحالي 1441هـ، ويبدأ التقديم عليها الأحد بتاريخ 1441/05/03هـ
تاريخ التقديم :-
الأحد بتاريخ 1441/05/03هـ حتى اكتمال العدد المطلوب
رابط التقديم :- (اضغط هنا).
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