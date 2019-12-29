وظائف موسمية في وكالة شؤون المسجد النبوي

2019-12-29

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عن تاريخ بدء تقديم طلبات التوظيف الموسمي، للعمل بموسمي رمضان والحج للعام الهجري الحالي 1441هـ، ويبدأ التقديم عليها الأحد بتاريخ 1441/05/03هـ

تاريخ التقديم :-

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الأحد بتاريخ 1441/05/03هـ حتى اكتمال العدد المطلوب

رابط التقديم :- (اضغط هنا).

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