وظائف شاغرة : برواتب مجزية| شركة يونيبورد لصناعة الورق تعلن عن وظائف خالية للمؤهلات المتوسطة

في متابعة مستمرة لتقديم جديد الوظائف المتميزة لجميع المؤهلات، نتابع عرض جديد الوظائف الأسبوعية للمؤهلات المتوسطة، حيث تعلن شركة يونيبورد “Uniboard” كبرى شركات صناعة الورق عن فتح باب التوظيف لبعض الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة برواتب مجزية، للعمل بمنطقة السادات بالمنوفية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة يونيبورد للمؤهلات المتوسطة:-

مطلوب فني كهرباء أول، مؤهل متوسط، للعمل على صيانة المعدات، ويشترط خبرة في نفس المجال، براتب ثابت يبدأ من 5000 جنيه. مطلوب فني أول أجهزة وتحكم، مؤهل متوسطة وخبرة في نفس المجال، للعمل على صيانة الأجهزة بالمعدات، كما يشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب ثابت 4500 إلى 5000 جنية، بالإضافة إلى حوافز. مطلوب فني ثاني أجهزة وتحكم، مؤهل متوسط، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب 3500 جنية،والعمل بنظام الورديات. مطلوب عمال إنتاج خدمات، أن لا يزيد السن عن 35 سنة، مؤهل متوسط، للعمل بنظام الورادى، براتب 1800 جنيه بالإضافة إلى حوافز.

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مزايا وطرق التقديم لشغل الوظائف:-

توفر الشركة تأمينات اجتماعية و وجبة وحوافز ، بالإضافة إلى مواصلات من والى الشركة، والعمل بنظام الورادى، 9 ساعات عمل، وللراغبين في شغل الوظائف يرجى ملئ الاستمارة الخاصة بالتوظيف: استمارة التوظيف و اخر موعد لتلقى طلبات التوظيف يوم السبت 4 يناير 2020