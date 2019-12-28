وظائف شاغرة : بدأ سحب ملفات التقدم لوظائف معاوني النيابة 8 يناير القادم

قامت النيابة العامة بالإعلان عن فتح باب التقدم لوظائف معاوني نيابة، ويشترط أن يكونوا خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، على أن يكونوا دفعة 2019، وبتقدير عام جيد على الأقل، وذلك في 8 يناير المقبل، كما يشترط ألا يزيد عمر طالب الوظيفة عن 30 عاما، وعلى الراغبين في الوظائف التقدم إلى مكتب تعيينات النيابة بدار القضاء العالي في وسط القاهرة.

الأوراق المطلوبة لشغل الوظيفة

1- شهادة التخرج المؤقتة مبين بها مجموع الدرجات

2- شهادة بتقديرات سنوات الدراسة

3- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم

4- صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم

5- في حالة سفره يقدم شهادة تحركات من الجوازات وتعهد بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية عقب وصوله

6- إقرار من المتقدم بموقفه من التجنيد أو شهادة الإعفاء منه

7- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى

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8- صورة من بطاقة الرقم القومي لوالد المتقدم

9- صورة سند ملكية

10- 4( صور حديثة 4-6) بالبدلة خلفية بيضاء مدون عليها اسم المتقدم

11- شهادة معتمدة من جهة عمل الوالد، والراتب والمؤهل الدراسي

12- قيد عائلي لوالد المرشح وللجد الأب والجد الأم وأربع صور من كل قيد وملف بقيمة 500 جنيه يحتوى على طلب تعيين بإسم المستشار النائب العام، ومواعيد تقديم الملف، والرقم الخاص بالمتقدم واسطوانة تعريف للتسجيل على الموقع.

يجب التسجيل الكترونيا على موقع النيابة العامة أولا، ثم تقديم الملف وفقا للرقم السري المرفق عبر الموقع الالكتروني، وقامت النيابة بتحديد يوم 16 يناير ليكون آخر أيام سحب ملفات بعد مرور 10 أيام متواصلة منذ يوم فتح، ومن المنتظر أن يتم فتح باب التقدم لخريجي كليات التالية:

الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، ويشترط تقدير عام جيد.

ملحوظة: في حالة وجود محو للبيانات أو كشط على غلاف الملف، لن يتم استلامه.