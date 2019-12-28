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2019-12-28 6 وظائف لدى مجموعة الزامل لحملة الدبلوم للعمل في محافظة الدمام متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت مجموعة الزامل لبناء وإصلاح السفن عن وجود 6 وظائف فنية وغير فنية للرجال شاغرة لحملة الدبلوم عبر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف للعمل في محافظة الدمام، بمزايا تأمين صحي شامل وذلك وفق التفاصيل والمعلومات التالية: الوظائف الشاغرة :- – وظائف فنية وغير فنية Advertisements شروط التقديم :- – خريج كلية بشهادة في الهندسة / المحاسبة أو الدورات ذات الصلة.

– خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات.

– مهارات الكمبيوتر قوية.

– اللغة الإنجليزية الشفوية جيدة.

– قراءة جيدة للغة الإنجليزية.

– الكتابة الإنجليزية الجيدة.

تاريخ التقديم :- متاح الآن رابط التقديم : (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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