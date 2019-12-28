البيئة تطرح وظائف بجميع مناطق المملكة

2019-12-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر وظائف من المرتبة الخامسة حتى الثامنة للعمل في (الرياض، وأبها، والأفلاج، والجوف، والحديثة، والخرج، والخطه، والخماسين، والدوادمى، والسليل، والطائف، والطوال، والليث، وبيشه، وتبوك، وجازان، وحقل، وخليص، وشواق، وطريف، وظهران الجنوب، وعرعر، وعفيف، وعلب، وقلوه) وفق التفاصيل أدناه:

الوظائف الشاغر :-

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طبيب بيطري

جيولوجي

مهندس كهربائي

مساعد مساح

هيدرولوجى

مساعد طبيب بيطري

شروط التقديم :-

1- خريجي درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب للوظائف الهندسية ووظائف الجيولوجيا والهيدرولوجيا والطبيب البيطري.

2- خريجي الشهادة الجامعية المتوسطة لوظائف مسّاح، و خريجو مركز التدريب البيطري في الأحساء لوظائف مساعد طبيب بيطري.

1-الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

2- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

3- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية،وظائف متابعات الخليج 365 وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

4-ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

5- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

تاريخ التقديم :-

التقديم على الوظائف يبدأ غداً يوم الأحد بتاريخ 1441/05/03هـ الساعة 7:00 صباحاً إلى يوم الخميس بتاريخ 1441/05/7هـ الساعة 7:00 مساءً.

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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