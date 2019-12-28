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غرفة الشرقية تطرح وظائف بعدة تخصصات ومسميات

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2019-12-28

غرفة الشرقية تطرح وظائف بعدة تخصصات ومسميات

متابعات الخليج 365 - الشرقية

أعلنت غرفة الشرقية من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي عن وجود وظائف شاغرة بالعديد من التخصصات في محافظة الدمام وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه:

الوظائف الشاغرة :-

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معقب دوائر حكومية
خدمات حاسب آلي
منسق مبيعات
كاشير
سكرتير
مدير مكتب المدير العام
مهندس أو مندوب مبيعات
مديرة مبيعات
ضابط مشتريات
بائع – محاسب مبيعات
محاسب
حارس امن
سائق نقل ثقيل
خدمة العملاء
مندوب مبيعات
أمين صندوق
مضيف.
تاريخ التقديم :-

متاح الآن

رابط التقديم : (اضغط هنا).

 

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