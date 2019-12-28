شكرا لقرائتكم غرفة الشرقية تطرح وظائف بعدة تخصصات ومسميات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-28 غرفة الشرقية تطرح وظائف بعدة تخصصات ومسميات متابعات الخليج 365 - الشرقية أعلنت غرفة الشرقية من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي عن وجود وظائف شاغرة بالعديد من التخصصات في محافظة الدمام وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة :- Advertisements معقب دوائر حكومية

خدمات حاسب آلي

منسق مبيعات

كاشير

سكرتير

مدير مكتب المدير العام

مهندس أو مندوب مبيعات

مديرة مبيعات

ضابط مشتريات

بائع – محاسب مبيعات

محاسب

حارس امن

سائق نقل ثقيل

خدمة العملاء

مندوب مبيعات

أمين صندوق

مضيف.

تاريخ التقديم :- متاح الآن رابط التقديم : (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرفة الشرقية تطرح وظائف بعدة تخصصات ومسميات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.