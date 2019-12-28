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2019-12-28 وظائف صحية بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف صحية شاغرة ، للعمل في المستشفيات التالية : Advertisements مستشفى القوات المسلحة بالجنوب

ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف • بالمسميات التالية: – RGN OR KFMH – ممرض/ـــة العمليات مدينة الملك فيصل

– RGN MALE CARDIAC WARD- PKBSCC

– RGN HDU ممرض/ــة العناية الفائقة

– RGN GYNAE WARD

– RGN FCM

– RGN – NICU/ أطفال حديثي الولادة

– RGN PAEDIATRIC CARDIAC WARD

– RGN CCU CARDIAC – PKBSC CENTER

– استشاري جراحة قلب – Cardiac Surgery Consultant

– RGN ER – Faisal

– RGN- POST PARTUM

– RGN ANTE NATAL

– RGN FEMALE CARDIAC WARD – PKBSCC

– MIDWIFE ER

– RGN OB GYNAE CLINIC

– استشاري أشعة تداخلية

– موظفة استقبال العيادات الخارجية

– NURSERY STAFF NURSE 1 / PRINCE SULTAN MILITARY HOSPITAL

– NURSERY STAFF NURSE 1 / PRINCE SULTAN MILITARY HOSPITAL

– فني تمريض / NURSE TECHNICIAN تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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