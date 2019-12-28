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2019-12-28 وظائف للنساء في الخطوط الجوية السعودية لحملة الثانوية العامة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن وجود وظائف للنساء شاغرة بمسمى وظيفي (مضيفة طيران) لحملة الثانوية العامة فما فوق. وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الواردة بالإعلان أدناه :- الوظائف الشاغرة :- -مضيفة طيران Advertisements شروط التقديم :- – أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية

– حاملة لمؤهل الثانوية العامة

– أن يكون العمر في العشرينات (من 20 / 30).

– أن يبلغ الحد الأدنى لطول الذراع مع رفعه 212 سم حتى أطراف أصابع اليد.

– تناسب الطول والوزن.

تاريخ التقديم :- متاح الآن رابط التقديم – (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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