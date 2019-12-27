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وظائف فنية شاغرة لدى شركة مازولا
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة مازولا- المتخصصة بمجال إنتاج وصناعة المواد الغذائية- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للرجال، على مسمى “فني مختبر الجودة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدد من مدن المملكة.
وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصصات: (تكنولوجيا الغذاء، الكيمياء، علم الأحياء الدقيقة)، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يناير 2020م.
ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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