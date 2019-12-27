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وظائف شاغرة لدى عبداللطيف جميل للتمويل

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2019-12-27

وظائف شاغرة لدى عبداللطيف جميل للتمويل

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مسؤول ائتمان”، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة مكة المكرمة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

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وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 ديسمبر 2019م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

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