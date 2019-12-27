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وظائف شاغرة بالتصنيع الوطنية في 4 مدن

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2019-12-27

وظائف شاغرة بالتصنيع الوطنية في 4 مدن

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، والجبيل، وجازان.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مخطط الصيانة (جازان): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

. مهندس ثالث- ميكانيكي (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

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. أخصائي ثاني- الأمن (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، أو علوم الكمبيوتر، أو هندسة الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

. ممثل ثاني- المبيعات (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، الاقتصاد، المبيعات الصناعية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

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