شكرا لقرائتكم وظائف صحية للنساء بـ مجمع سما الطبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-27 وظائف صحية للنساء بـ مجمع سما الطبي من خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات متابعات الخليج 365 - الباحة أعلن مجمع سما الطبي العام عبر طاقات ومن خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات عن وجود وظائف شاغرة للنساء للعمل في المجمع في محافظة الباحة بمسمى وظيفي أخصائي صحة عامة. الوظائف الشاغرة :- -أخصائي صحة عامة شروط التقديم :- Advertisements -أن تكون المتقدمات من حملة البكالوريوس في الطب والعلوم الصحية اختصاص صحة المجتمع. مميزات الوظيفة :- -راتب 5000 ريال شهريًا. تاريخ التقديم :- متاح الآن رابط التقديم : (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف صحية للنساء بـ مجمع سما الطبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.