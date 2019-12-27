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2019-12-27 وظائف بالهيئة السعودية للمحامين للرجال والنساء عبر طاقات وبرنامج تمهير متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الهيئة السعودية للمحامين من خلال طاقات وعبر برنامج تمهير عن وجود عدد وظيفتين للرجال والنساء للعمل في الهيئة بالعاصمة الرياض بمسمى وظيفي أخصائي علاقات عامة. الوظائف الشاغرة :- – أخصائي علاقات عامة شروط التقديم :- – شهادة البكالوريوس في الآداب واللغات، اختصاص الإعلام والاتصال. Advertisements مميزات الوظيفة :- – راتب 3000 ريال شهريًا

– دوام جزئي.

– فترة العمل: صباحية. تاريخ التقديم :- متاح الآن رابط التقديم : (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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