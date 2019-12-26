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وظيفة إدارية شاغرة لدى السعودية للتموين
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مساعد مدير مراقبة الائتمان”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظيفة المتاحة لحملة درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الاقتصاد، أو المالية)، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 فبراير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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