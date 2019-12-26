وظائف

وظيفة إدارية شاغرة لدى السعودية للتموين

0 نشر
مراسل المواطن 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم وظيفة إدارية شاغرة لدى للتموين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-26

وظيفة إدارية شاغرة لدى السعودية للتموين

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مساعد مدير مراقبة الائتمان”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

Advertisements

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظيفة المتاحة لحملة درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الاقتصاد، أو المالية)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

تابعنا على b0d4e14568.jpg تواصل معنا علىf24cdeb558.jpg

شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظيفة إدارية شاغرة لدى السعودية للتموين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا