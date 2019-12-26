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2019-12-26 وظائف للجنسين لدى شركة الشايع الدولية لحملة الثانوية العامة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة الشايع الدولية عن وجود وظائف خالية للرجال والنساء للعمل في الماركات المتاحة بمول الفيصلية بالعاصمة الرياض، وفق التفاصيل والمعلومات التالية: الوظائف الشاغرة :- 1- مدير معرض.

2- مساعد مدير معرض.

3- مساعد مبيعات. شروط التقديم :- Advertisements – عدد ساعات العمل (8 ساعات – 6 أيام في الأسبوع).

– إجادة اللغة الإنجليزية بشكل ممتاز تحدثا وكتابة.

– وجود خبرة سابقة في إدارة المبيعات والإشراف على فريق.

– شهادة ثانوية كحد أدنى.

– إذا لم تتوفر الشروط سوف يتم صرف النظر عن الطلب.

– سوف يتم التواصل مع المرشحات عبر الهاتف لتحديد موعد مقابلة. تاريخ التقديم :- متاح الآن التقديم عبر هذا البريد الإلكتروني: [email protected] تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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