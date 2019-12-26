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وظائف صحية وإدارية للجنسين بـ جامعة الأمير سطام
يشترط اجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت جامعة الأمير سطام عن وظائف صحية وإدارية للرجال والنساء شاغرة للجنسين، من خلال برنامج التشغيل الذاتي، من أجل العمل في المستشفى الجامعي وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه:
شروط التقديم :-
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– الحصول على الحد الأدنى للمؤهلات وأن تكون الخبرات في ذات الوظيفة.
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– الحصول على التصنيف المهني من قبل الهيئة العامة للتخصصات الصحية (ساري المفعول).
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– اجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية.
تاريخ التقديم :-
يوم الأحد 1441/05/03هـ حتى يوم الخميس 1441/05/07هـ.
رابط التقديم :- (اضغط هنا).
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