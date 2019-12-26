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2019-12-26 وظائف للجنسين لدى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني عبر الموقع الإلكتروني لينكد إن متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي مهندس ضمان الجودة، مصمم واجهات المستخدم عبر الموقع الإلكتروني لينكد إن للعمل بالعاصمة الرياض. الوظائف الشاغرة :- Advertisements 1- مهندس ضمان الجودة – خبرة لا تقل عن سنتين، ويفضل أن يكون ذلك في مجال ضمان الجودة. – القدرة على العمل مع جميع المستويات الأربعة لاختبارات هندسة البرمجيات. رابط التقديم : اضغط هنا 2- مصمم واجهات المستخدم – خبرة لا تقل عن سنتين كمصمم UI / UX ” مصمم واجهة مستخدم”. – الكفاءة في تصميم واجهات وبناء نماذج قابلة للنقر باستخدام (Sketch، InVision، Adobe XD، Figma، Illustrator and Zeplin etc). رابط التقديم : اضغط هنا تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر







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