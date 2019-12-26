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2019-12-26 #وظائف للرجال والنساء بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن 27 وظيفة صحية شاغرة للرجال والنساء لحملة المؤهلات المناسبة وذلك وفق التفاصيل التالية: الوظائف الشاغرة :- 1- مستشفى القوات المسلحة بالجنوب: 1- ممرض / ممرضة – العمليات مدينة الملك فيصل (العدد 14 وظيفة). اضغط هنا 2- ممرض / ممرضة – العناية الفائقة (العدد 7 وظائف). اضغط هنا 2- مستشفيات القوات المسلحة بالطائف: Advertisements 1- فني تمريض (العدد 3 وظائف). اضغط هنا 2- استشاري طب طوارئ (وظيفتان). اضغط هنا 3- استشاري جراحة قلب. اضغط هنا تاريخ التقديم :- متاح الآن تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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