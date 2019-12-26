عاجل .. فتح باب القبول والتسجيل لرتبة جندي بقوات الطوارئ الخاصة

2019-12-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة لرتبة جندي لحملة الثانوية العامة وما يعادلها، على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك والداه ووالداهما وزوجته ويُستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية.

– أن لا يكون المتقدم موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.

– أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

Advertisements

– أن لا يقل عمره عن 18 عاماً ولا يزيد عن30 عاماً حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب.

– أن تتوفر في المتقدم المؤهل المطلوب لشغر الوظيفة المعلن عنها (ثانوية عامة) وما يعادلها.

– أن لا يقل طول المتقدم عن 170 سم.

– أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة لاحقاً لدى لجنة القبول.

وأوضحت القوات أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 3/ 5/ 1441هـ وحتى يوم الخميس الموافق 7/ 5/ 1441هـ، وذلك عبر الرابط التالي: (هنا)

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر







