وظائف مضيفات لدى الخطوط السعودية

2019-12-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن وظائف شاغرة للسعوديات بمسمى مضيفة طيران.

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وقالت الخطوط السعودية إنه يشترط لمن ترغب بالتقدم، أن تكون سعودية الجنسية، ولا يقل مؤهلها عن الثانوية العامة، وتكون حاصلة على درجة (72) في اختبار اللغة الإنجليزية من قياس.

وتضمنت الشروط كذلك أن يتناسب طول المضيفة مع وزنها، وأن يكون الطول عند رفع الذراعين مترين و12 سم، وألا يقل عمرها عن 20 عاماً ولا يزيد على 30، إضافة إلى ضرورة تجاوزها الفحص الطبي.

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