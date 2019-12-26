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وظائف أكاديمية في كليات الخليج بعدة تخصصات

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2019-12-26

وظائف أكاديمية في كليات الخليج بعدة تخصصات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت كليات الخليج للعلوم الإدارية والإنسانية بمحافظة حفر الباطن، عن وجود وظائف أكاديمية شاغرة ممن يحمل شهادات الدكتوراه بالعديد من التخصصات، للعمل بدرجة (أستاذ مساعد)، وذلك وفق التفاصيل التالية:

المؤهلات المطلوبة:

الفقه.

أصول الفقه.

الشريعة.

اللغويات.

الترجمة.

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شروط التقديم:

– أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

– امتداد التخصص في المراحل الدراسية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه).

– أن يكون تقديره العام البكالوريوس (جيد جدًّا) على الأقل.

– لغير السعوديين يلزم أن تكون الإقامة سارية المفعول.

تاريخ التقديم:

متاح الآن.

رابط التقديم: (اضغط هنا).

 

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