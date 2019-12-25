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2019-12-26 وظائف للنساء لدى شركة المجال العربي القابضة راتب شهري سبعة آلاف ريال متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة المجال العربي القابضة عن وجود وظائف شاغرة للنساء بمسمى وظيفي أخصائي التغذية، عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) للعمل في العاصمة الرياض. الوظائف الشاغرة: – أخصائي التغذية. شروط التقديم: – درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في علوم الأغذية والزراعة/ والتغذية. Advertisements – خبرة من 0- 1 عام. مميزات الوظيفة: – راتب شهري 7000 ريال. – بدل نقل. تاريخ التقديم: متاح الآن. رابط التقديم : (اضغط هنا). تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر

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