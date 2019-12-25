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وظائف شاغرة لدى نسما القابضة بالرياض
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (4) وظائف أمنية شاغرة للسعوديين، على مسمى “حارس الأمن”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “نما للشحن” في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحملة شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، ويفضل وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 فبراير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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