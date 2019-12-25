14 وظيفة شاغرة للجنسين بمجموعة إيلاف

2019-12-25

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة إيلاف، المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادة الثانوية العامة فأدنى؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في منطقة مكة المكرمة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف التدبير المنزلي (للرجال).

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– موظف استقبال (عدد 10 وظائف/ للرجال).

– موظف خدمة عملاء (عدد وظيفتين/ للنساء).

– سكرتير (للرجال).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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