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وظائف إدارية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– سكرتير تنفيذي ثانٍ: شهادة الدبلوم فأعلى في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة المستشفيات، السكرتارية)، أو أي مجال ذي الصلة.
– مدير العقود والمناقصات: شهادة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، إدارة المواد، الإدارة)، أو المجالات ذات الصلة.
– أخصائي أول مستودع: شهادة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، أو الهندسة الصناعية، أو إدارة الأعمال).
وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يناير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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