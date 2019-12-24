وظائف شاغرة للجنسين في التعاونية للتأمين

2019-12-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت شركة التعاونية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. محاسب- الحسابات العامة: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي مجال ذي الصلة.

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. مدير قطاع التسويق: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت شركة التعاونية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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