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وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية بالجبيل وجازان
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وجازان.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مشرف- تميز وتحسين التصنيع (الجبيل).
. مدير- تحسين العمليات الفنية (جازان).
. مهندس- صيانة (الجبيل).
. مدير- إدارة المشروع (جازان).
. فني صيانة- الكهرباء والأجهزة (جازان).
. فني ثالث- الكهرباء والأجهزة (جازان).
. كبير مشرفين الصيانة (جازان).
. أخصائي أول- تقنية المعلومات (الجبيل).
. مهندس أول- كهرباء (جازان).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 ديسمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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