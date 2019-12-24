وظائف

وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية بالجبيل وجازان

0 نشر
مراسل المواطن 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية بالجبيل وجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-24

وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية بالجبيل وجازان

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وجازان.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف- تميز وتحسين التصنيع (الجبيل).

. مدير- تحسين العمليات الفنية (جازان).

. مهندس- صيانة (الجبيل).

. مدير- إدارة المشروع (جازان).

Advertisements

. فني صيانة- الكهرباء والأجهزة (جازان).

. فني ثالث- الكهرباء والأجهزة (جازان).

. كبير مشرفين الصيانة (جازان).

. أخصائي أول- تقنية المعلومات (الجبيل).

. مهندس أول- كهرباء (جازان).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

تابعنا على a31d27b7b4.jpg تواصل معنا علىd7e0bea351.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية بالجبيل وجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا