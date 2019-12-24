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وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال

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2019-12-24

وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، وشركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني كهرباء (للرجال).

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– كاتب مكتب (للنساء).

– كاتب طلبات خدمة (للنساء).

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

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